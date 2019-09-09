РИАМО - 9 сен. Долларовые миллионеры с начала года купили квартиры и апартаменты стоимостью от миллиона долларов в центре столицы на 100 миллиардов рублей, чаще всего предпочитали жилье в Хамовниках, Пресненском и Тверском районах, сообщается на сайте intermarksavills.ru.

По словам управляющего партнера Savills в России, в прошлом году такого же результата удалось достичь только в октябре. Этим летом заключили 260 сделок с элитным жильем. В среднем, это три сделки в день.

«Суммарная стоимость приобретенных в течение лета высокобюджетных жилых лотов составила почти 405 миллионов долларов – это более 26 миллиардов рублей (с начала года – более 100 миллиардов рублей). При этом на первичном рынке было заключено 45% сделок, остальные – на вторичном», — говорится в сообщении.

Всего с начала 2019 года на первичном и вторичном рынке жилья в Центральном административном округе города Москвы совокупно прошло 793 сделки с квартирами и апартаментами в бюджете от миллиона долларов и более. Количество сделок миллионеров за прошедшие восемь месяцев 2019 года на шесть процентов превосходит показатель за аналогичный период годом ранее.

Чаще всего покупатели квартир с бюджетом от одного миллиона долларов выбирали жилье в Хамовниках - здесь было заключено 38% всех сделок-миллионеров. Далее по популярности следуют Пресненский район с учетом Московского международного делового центра «Москва-Сити» – 20%, Тверской район – 10%.

«Средний бюджет сделки для покупателей-миллионеров с начала 2019 года составил 1,9 миллиона долларов (120 миллионов рублей). Более 70 сделок заключено по цене от трех миллионов долларов, из них 20 - в ценовом сегменте более пяти миллионов долларов. Если же рассматривать летние бюджеты, то они были ниже на - 16% и составили, в среднем, 1,6 миллиона долларов», — отмечается в материале.

Распределение сделок в бюджете от одного миллиона долларов между первичным и вторичным рынком составляет 55% к 45% в пользу рынка новостроек. При этом средний размер транзакций в новостройках составил 1,8 миллиона долларов, а в готовых домах – два миллиона долларов.

Что касается предпочтений по площади, то долларовых миллионеров, в основном, интересовали просторные квартиры и апартаменты. По итогам прошедших восьми месяцев 2019 года средняя площадь купленной квартиры стоимостью от одного миллиона долларов в новостройке составила 155 квадратных метров, а на вторичном рынке – 181 квадратный метр, то есть на 14% больше.

Средняя цена одного квадратного метра в таких квартирах для новостроек составляет 742 тысячи рублей, для вторичного рынка – 695 тысяч рублей. Цена каждой десятой сделки в бюджете от одного миллиона долларов в 2019 году превысила один миллион рублей за квадратный метр.

Квартиры от одного миллиона долларов с отделкой на вторичном рынке (с разной степенью амортизации) выбрали 74% покупателей, а на первичном - каждый третий покупатель (37%).