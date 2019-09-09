РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 сен. В микрорайоне Кутузово подмосковного Подольска приступили к строительству пристройки к школе №13, во время работ образовательный процесс прерывать не будут, сообщил на встрече с жителями председатель комитета по строительству и архитектуре администрации округа Сергей Цаплинский.

В актовом зале школы №13 в понедельник прошла встреча с родителями школьников и жителями микрорайона Кутузово. Главным вопросом на повестке дня было строительство пристройки к общеобразовательному учреждению.

«К работам по строительству пристройки к школе №13 уже приступили. В настоящее время застройщик устанавливает строительный городок, ограждение стройплощадки. Отмечу, что в ходе работ, сроки окончания которых запланированы на сентябрь 2020 года, образовательный процесс в школе прерываться не будет. Для нас это впервые», – сказал Цаплинский.

Он призвал школьников и их родителей быть внимательными, так как вход с улицы Бородинская к центральному входу будет огорожен.

«Входа будет два: с улицы Циолковского и Дорохова», – уточнил Цаплинский.

По его словам, в пристройке разместятся новый пищеблок, библиотека, учебные классы для начальной школы. Помимо этого, будет построен новый спортивный стадион, оборудованы места для занятия спортом и многое другое. Также будет обновлен и фасад основного здания школы, появится еще один спортзал. Планируется сделать еще один вход для учащихся начальной школы.

В ходе встречи Цаплинский обратился и к родителям учащихся.

«Для нас главное – это безопасность. Поэтому прошу вас поговорить со своими детьми о том, чтобы они не игрались на строительной площадке. Безопасности в ходе работ будет уделено особое внимание, но прошу с пониманием и терпением отнестись и жителей данного микрорайона», – заключил он.