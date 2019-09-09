РИАМО – 9 сен. В некоторых подмосковных муниципалитетах уже отрабатывается система оптимизации при управлении наружным освещением, так, используется дистанционное управление, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«Уличные опоры освещения могут стать основой, на которой будут разворачиваться другие техническое решения для умного города. В Московской области действует приоритетный проект «Умные города Подмосковья», выбраны пилотные муниципальные образования (Дубна, Ивантеевка, Реутов)», – отмечается в сообщении.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин уверен, что помимо очевидных плюсов, все эти инновации позволят экономить областной бюджет.

Также в Подмосковье в рамках губернаторской программы «Светлый город» активно строят и капитально ремонтируют системы наружного освещения улиц, дорог, дворовых территорий, объектов социальной инфраструктуры и мест для отдыха.

Кроме того, создается архитектурно-художественная подсветка фасадов и монументов ключевых исторических объектов – храмов, монастырей, памятников архитектуры.

В приоритете – энергосберегающий подход к источникам освещения, а также создание комфортной среды в темное время суток.

Уже завершена архитектурно-художественная подсветка в городском округе Электросталь, на улице Ленина, дома №№36, 39, 42, 43, 45.

«Скоро будет завершено создание архитектурно-художественного освещения в Сергиево-Посадском городском округе на проспекте Красной Армии, дом №144, Сергиево-Посадский государственный историко-художественный музей-заповедник по адресу: проспект Красной Армии, дом №123, художественно-педагогический музей игрушки имени Н.Д. Бартрама, проспект Красной Армии, дом №156/1», – перечисляется в материале.

В Истре будет освещен военно-исторический музей в деревне Ленино, дом №97, Ленино-Снегиревский.

Активно идут работы по созданию архитектурно-художественного освещения в городском округе Егорьевск, на улице Парижской Комунны, дома №№11/89, 14/19, а также на улице Гражданская дом №96. Кроме того, работы развернуты в городском округе Воскресенск на улице Победы, дома №№7, 9, 11, 16, 18.

Программа «Светлый город» реализуется с учетом мнения жителей – адресные перечни объектов формируются по заявкам, поступающим на портал «Добродел» и в органы власти.

Наиболее масштабные мероприятия по программе в 2019 году запланированы на территории городских округов Красногорск, Лобня, Королев, Истра и в Коломенском городском округе.

Хайкин дополнил, что за последние шесть лет на территории Московской области в общей сложности установили и модернизировали порядка 190 тысяч точек наружного освещения.

Еще в декабре 2018 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл Центр управления регионом, посредством которого специалисты будут в круглосуточном режиме производить сбор и анализ данных всех сфер жизнедеятельности Московской области.

«Цифровые технологии уже стали неотъемлемой частью жизни людей по всему миру, и Московская область – не исключение», – заключил Хайкин.