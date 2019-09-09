РИАМО – 9 сен. Страховой дом ВСК выступил партнером по организации V Восточного экономического форума, он является официальным страховщиком организатора мероприятия, говорится в сообщении пресс-службы компании.

V Восточный экономический форум прошел 4-6 сентября во Владивостоке. Он направлен на содействие развитию экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«ВСК является официальным страховщиком фонда Росконгресс - организатора V Восточного экономического форума и обеспечивает надежной защитой сотрудников фонда, которые работают в разных часовых поясах и в разных странах мира от Антлантики до Тихого океана», - говорится в сообщении.

Восточный экономический форум ежегодно становится местом обсуждения ключевых вопросов мировой экономики, региональной интеграции, развития новых отраслей промышленности и технологий, а также глобальных вызовов, стоящих перед Россией и другими странами мира.

В деловую программу форума вошел ряд бизнес-диалогов с ведущими странами-партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН — ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) фонд Росконгресс и страховой дом ВСК подписали соглашение о партнерстве и развитии долгосрочного сотрудничества. Документ направлен на расширение партнерской сети, укрепление сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами, оказание взаимной консультационной, информационной и экспертной поддержки.