РИАМО - 9 сен. На территории Орехово-Зуевского городского округа в полном объеме завершены ремонтные работы на мосту в селе Хотеичи, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мост расположен на 62,1 километре дороги регионального значения Москва – Егорьевск – Тума – Касимов (Егорьевское шоссе).

«В рамках ремонта мостового сооружения заменили асфальтобетонное покрытие, деформационные швы, гидроизоляцию металлического барьерного ограждения и перил, также отремонтировали пролетное строение и опоры», – отмечается в сообщении.

Мост был построен в 1996 году, он позволяет жителям села и близлежащих деревень беспрепятственно добираться до трассы А-108 – большого бетонного кольца. Ежедневный транспортный поток составляет более 1,5 тысячи автомобилей.

Также в округе заменили асфальтобетонное покрытие на территориях инфекционного отделения и стационара Ликинской городской больницы, Дрезненской районной больницы.