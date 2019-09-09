РИАМО - 9 сен. Свыше тысячи килограммов овощей и фруктов купили жители на социальной ярмарке «Ценопад» в Чехове, на которой с 3 по 8 сентября шла торговля на 40 прилавках, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

По словам министра потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимира Посаженникова, вниманию местных жителей предложили свой товар местные производители и продавцы из соседних регионов.

«Что касается категории «ценопадный продукт», в этот раз в нее попали 25 наименований продуктов питания», – заявил Посаженников.

Самым ходовым продуктом уже в течение нескольких недель остаются овощи и фрукты: кабачки, баклажаны, капуста, капуста цветная, тыква, болгарский перец, яблоки, виноград. Только за выходные реализовано 970 килограммов.

Также большим спросом пользовались орехи: грецкий орех, лесной орех, кешью – реализовано более 270 килограммов, колбасные изделия – реализовано 250 килограммов.

Посаженников добавил, что такие активные приобретения были обусловлены хорошей погодой и широким выбором свежей, качественной продукции по сниженным ценам.