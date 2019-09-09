РИАМО - 9 сен. В столичном районе Ростокино заработало новое четырехэтажное отделение полиции площадью 3,7 тысячи квадратных метров с конференц-залом на 94 человека, а также стрелковым тиром и тренажерным залом в подземном этаже, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Здание возведено по адресу: улица Бажова, дом №15А, на средства городского бюджета. В отделении оборудовали зону ожидания и приема граждан, дежурную часть, служебные, а также административные и вспомогательные помещения. В здании располагается встроенный гараж на семь машино-мест. Основной вход предусмотрен со стороны улицы Бажова.

«Для доступа на территорию сооружен контрольно-пропускной пункт, который ограничен зоной приема населения на первом этаже. Территория озеленена и благоустроена», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Он добавил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. К проверкам административного здания полиции в Ростокине привлекались специалисты Центра экспертиз («ЦЭИИС») которые провели весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований.