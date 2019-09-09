РИАМО - 9 сен. Ребята из центра допризывной подготовки молодежи в ходе похода испытали изобретение мастера из деревни Клюшниково Богородского городского округа Ивана Шмаликова, создавшего мобильную электростанцию с использованием солнечной панели, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Иван Шмаликов из деревни Клюшниково с семьей ежегодно участвует в этно-фестивале «На Купалу», где по нескольку дней приходится жить в лесу, в палатке, без электричества. Так Ивану пришла идея создать мобильную электростанцию», - говорится в сообщении.

Состоит мобильная электростанция из солнечной панели на 20 ватт, литиевого аккумулятора 12,6 вольт и 30 ампер-час, а также двойной быстрой зарядки и гнезда прикуривателя. Нехитрый механизм помогает легко зарядить технику прямо в лесу, что и доказали ребята из центра допризывной подготовки.

Полевые испытания также показали интересный результат — даже в пасмурную погоду в Московской области правильно изготовленные солнечные батареи дают достаточно энергии для поставленных задач.