РИАМО – 9 сен. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области со 2 по 8 сентября 2019 года на стройках выявили 372 нарушения требований градостроительного законодательства и нормативных документов в области строительства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Строительные компании устранили 312 ранее выявленных нарушений.

«На территории региона за неделю по предписаниям инспекторов устранено 189 нарушений строительных норм и правил, приведена в порядок 41 строительная площадка, устранено 46 нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на один объект, а также устранено 35 иных нарушений», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он уточнил, что за неделю инспекторским составом ведомства проведено 223 проверки строящихся объектов.