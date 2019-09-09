РИАМО – 9 сен. Подмосковным жителям рассказали о том, как можно отыскать то или иное дело на сайте мирового судьи, говорится в сообщении пресс-службы управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области.

«Узнать о движении вашего дела и принятом мировым судьей решении вы можете на сайте мирового судьи. Достаточно войти на интернет-портал ГАС «Правосудие», раздел «Поиск дела», выбрать субъект – Московская область, наименование судебного участка, номер дела, нажать «Найти», – отмечается в сообщении.

Так, кликнув на номер дела или значок «Судебный акт», граждане попадут на сайт мирового судьи. Здесь можно ознакомиться с текстом судебного акта и получить полную информацию по делу.