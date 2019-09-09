РИАМО - 9 сен. Столичный Басманный суд арестовал на два месяца мужчину, напавшего на главу Центризбиркома Эллу Памфилову в ее доме в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Об аресте подозреваемого в нападении на Памфилову Бахыта Карабалаева просил следователь, а прокурор поддержал ходатайство в полном объеме.

«Суд постановил ходатайство следственных органов в отношении Карабалаева Бахыта Ажигуловича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 162 УК РФ (разбой), удовлетворить и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 ноября», - сказала судья Наталия Дударь на оглашении приговора.

В ночь на 6 сентября злоумышленник проник в дом Памфиловой, который находится в городском округе Истра. Он напал на нее с электрошокером, после чего скрылся. При этом никакого грабежа не было — из дома ничего не пропало. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали в Подмосковье 7 сентября. Им оказался уроженец одной республик Средней Азии 1983 года рождения.