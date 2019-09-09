РИАМО - 9 сен. На участке в новой Москве были выявлены деревянные постройки и ограждения, которые возвели без разрешений и прав, их демонтировали, говорится в сообщении пресс-службы комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Участок, на котором были размещены объекты, находится по адресу: Троицкий административный округ, поселение Новофедоровское, деревня Яковлевское, Дорожная улица, владение 29А. Это был самозахват участка, поэтому на заседании Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории новой Москвы было решено снести самострой.

«В настоящее время незаконные постройки демонтированы, территория освобождена, на месте ветхих строений появился газон площадью в три гектара. Причем все нарушения были оперативно устранены», - сказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он также отметил, что использование современных технологий позволило сократить средний срок демонтажа со 117 до 39 дней.