РИАМО – 10 сен. На юге Третьего транспортного кольца (ТТК), участках Сельскохозяйственной улицы, улицы Воронцово Поле, на персечении Кременчугской улицы и Славянского бульвара ограничили движение транспорта со вторника, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

На ТТК в районе пересечения с Большой Тульской улицей поэтапно занята одна полоса. Также на съезде с Большой Тульской улицы на ТТК в сторону Даниловской набережной перекрыта одна полоса частично. Ограничения ввели в связи с ремонтом на кольце до 25 декабря круглосуточно.

По 30 сентября стало сложнее проехать по улице Воронцово Поле от дома 4, строения 2, до дома 18. Из-за реконструкции инженерных сетей там изменили схему движения.

Ограничения на Сельскохозяйственной улице связаны со строительством инженерных коммуникаций. Они действуют по 11 декабря на участке от дома 14, корпуса 1, до дома 22, корпуса 1. Перекрыта одна полоса.

Кроме того, движение транспорта ограничили на пересечении Кременчугской улицы и Славянского бульвара в связи с проведением инженерных работ. Они действуют круглосуточно по 24 сентября. Ограничения ввели на одной полосе с обустройством временных уширений.