РИАМО – 9 сен. Главгосстройнадзор Московской области выдал ООО «СЗ «Группа компаний «Архитектро» заключение о соответствии застройщика и проектной декларации на жилой дом на Сенной улице в Дмитрове требованиям 214-ФЗ, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Девелопер и его проектная декларация на ЖК «Премьер» соответствуют требованиям 214-ФЗ. Дом рассчитан на 420 квартир жилой площадью более 18 тысяч квадратных метров. В доме также предусмотрено четыре нежилых помещения площадью 1,4 тысячи квадратных метров», – отметил руководитель Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Заключение о соответствии позволяет застройщику начать государственную регистрацию договоров долевого участия в строительстве объекта.

В Московской области функцию по выдаче ЗОСТ осуществляет Главгосстройнадзор. При этом учитывается ряд факторов. Так, застройщик не может находиться в процедуре ликвидации или банкротства, его деятельность не должна быть приостановлена, а у руководства компании и главного бухгалтера не должно иметься судимостей, они также не должны числиться в реестре недобросовестных поставщиков и участников аукционов.