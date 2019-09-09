РИАМО – 9 сен. Арбитражный суд столицы поддержал решение подмосковного управления ФАС по жалобе ООО «ЭЛМАС» о нарушении закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «ЭЛМАС» на действия ГБУЗ МО «Московский областной перинатальный центр» при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона на закупку расходных материалов для оказания плановой экстренной и неотложной помощи (шовные материалы).

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобу ООО «ЭЛМАС» необоснованной. Не согласившись с указанным решением, ООО «ЭЛМАС» обратилось в суд», – отмечается в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ЭЛМАС» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.