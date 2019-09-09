РИАМО – 9 сен. Второй открытый фестиваль косплея «Время вперед» пройдет 14 сентября в Одинцове, вход на мероприятие свободный, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Косплееры со всей России съедутся в Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс 14 сентября на второй открытый фестиваль «Время вперед».

«Помимо самого конкурса косплея, в программе мероприятия – шоу-программа, мастер-классы по гриму, созданию костюмов и боям на световых мечах. Также для всех желающих будут работать игротека с большим выбором настольных игр, фотозона, аллея авторов, гик-ярмарка и многое другое», – отмечается в сообщении.

Глава муниципалитета Андрей Иванов пояснил, что в этом году фестиваль проводится в рамках 90-летия Московской области.

«Чтобы принять в нем участие, в Одинцово приедут косплееры не только из нашего округа, но и из Москвы, других городов Подмосковья, Санкт-Петербурга, Рязани, Тулы, Пензы, Нижнего Новгорода. География очень широкая. Яркий костюмированный праздник начнется в полдень, а завершится вечерним шествием-дефиле», – дополнил Иванов.

Данный фестиваль проходит в муниципалитете второй год подряд. Как и в 2018 году местом его проведения станет Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс, расположенный по адресу: улица Маршала Жукова, дом №22.

Вход на мероприятие свободный.