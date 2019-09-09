РИАМО – 9 сен. Заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации выдано дому К10, возведенному на улице Загородная в микрорайоне Железнодорожный городского округа Балашиха, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Дом возведен в составе ЖК «Столичный». Новостройка получила ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья Артур Гарибян.

Площадь 11-секционного 18-этажного жилого дома составляет более 53,2 тысячи квадратных метров. К заселению готово 883 квартиры, жилой площадью около 34,6 тысячи квадратных метров.

Застройщиком объекта выступает АО «Главстрой-СПб».

«В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На территории проведены все необходимые работы по благоустройству, обустроены детская и спортивная площадки, а также парковочное пространство», – резюмируется в сообщении.