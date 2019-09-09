РИАМО – 9 сен. Депутаты Мособлдумы рассмотрят присвоение звания «Почетный гражданин Московской области» Ирине Родниной в рамках очередного заседания, намеченного на 12 сентября, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Спикер регионального парламента Игорь Брынцалов рассказал, что данный вопрос включен в проект повестки первого заседания осенней сессии, которое состоится 12 сентября.

«Депутаты будут единогласны в своем решении поддержать ходатайство губернатора о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Московской области» Ирине Константиновне Родниной – ее вклад в развитие нашего региона огромен, она этого звания более чем достойна», – заявил парламентарий.