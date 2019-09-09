РИАМО - 9 сен. Правительство Московской области постановило изъять животных и продукты животноводства у жителя Белоомута в связи с заболеванием овец оспой, соответствующий документ имеется в распоряжении РИАМО.

«В целях предотвращения возникновения и ликвидации оспы овец на территории Московской области правительство Московской области постановляет провести отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства в границах территории личного подсобного хозяйства Щукина А. В., расположенного по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, рабочий поселок Белоомут, улица Лесная, дом 5», - отмечается в документе.

Оспа овец и коз – особо опасная болезнь, при которой у животных появляются лихорадка и поражения кожи и слизистых оболочек. При подозрении на данное заболевание животных изолируют и сообщают об этом в орган ветеринарного надзора.