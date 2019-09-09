РИАМО – 9 сен. В Подмосковье за содержанием лесного фонда установлен мобильный контроль, благодаря оперативному мониторингу уже предотвращено свыше 1,4 тысячи нарушений, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

В регионе действуют 57 подрядных организаций, на обслуживании которых находится 30 тысяч гектаров лесного фонда. Они подтверждают проведенные работы с помощью специального мобильного приложения.

«В настоящее время к системе подключены 230 сотрудников. В режиме онлайн они фиксируют на местности этапы выполнения контрактов и вносят фотоотчеты в мобильный чек-лист», – отмечается в сообщении.

Мобильное приложение «Контроль исполнения госконтрактов на землях лесного фонда» разработано в 2018 году.

За два года активной эксплуатации системы обследовано 78 тысяч гектаров. Благодаря оперативному мониторингу своевременно предотвращено 1436 фактов ненадлежащего исполнения работ подрядными организациями.