РИАМО - 9 сен. В сентябре и октябре жителям Московской области предоставляется возможность оценить работу 76 организаций социального обслуживания по нескольким критериям, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития региона.

Оценку будут проводить по следующим критериям: открытость и доступность информации об организации социального обслуживания, комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг, и доступность услуг для инвалидов.

«С помощью критерия «Доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания» будет выявлено соответствие вежливости и квалификации персонала, участвующего в процессе организации оказания услуг, а также удовлетворенность качеством условий оказания услуг», – отмечается в сообщении.

Результаты независимой оценки публикуются на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях.

На этом сайте жителям региона предлагается оставить отзыв о работе организаций социального обслуживания за предыдущие годы. Пошаговая инструкция о том, как оставить отзыв, размещена на сайте министерства социального развития Московской области (вход через баннер на главной странице сайта «Независимая оценка качества работы учреждений»).

«Нам очень важно мнение наших получателей социальных услуг. Независимая оценка проводится в Московской области с 2014 года, ее результаты помогают нам повысить качество оказания услуг населению в социальной сфере», – подчеркнула министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.