РИАМО – 9 сен. В связи с ремонтными работами на Третьем транспортном кольце (ТТК) начнут ограничивать движение на юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«Участок 1: ТТК в районе пересечения с Большой Тульской улицей. Особенности: поэтапное занятие одной полосы», – отмечается в сообщении.

Также ограничения затронут съезд с Большой Тульской улицы на ТТК в сторону Даниловской набережной. Здесь будут перекрывать одну полосу частично.

«Период: с 10 сентября по 25 декабря круглосуточно», – уточняется в материале.