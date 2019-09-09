РИАМО - 9 сен. В Москве в Евангелическо-Лютеранском Кафедральном соборе святых Петра и Павла 12 сентября состоится гала-концерт «Лунная соната», его организуют в рамках проекта «Ночь в соборе», говорится в сообщении пресс-службы фонда «Бельканто».

Концерт приурочен ко дню рождения художественного руководителя фонда Бельканто Татьяны Ланской, под чутким руководством которой на протяжении 13 лет было проведено более 6 тысяч различных концертов.

«В этот вечер под сводами прозвучат легендарная 14-я соната Бетховена, известная также как «Лунная соната», токката из Готической сюиты Боэльмана, ария «Vedro con mio diletto» из оперы «Джустино» Вивальди, танго-ютюд Пьяццолы, токката и фуга ре минор Баха и другие произведения», – отмечается в сообщении

Перед публикой в соборе святых Петра и Павла выступят трио «Бельканто», камерный оркестр Antonio-orhestra, а также Анна Суслова (орган) и Татьяна Ланская (сопрано). Кроме того, участие в концерте примет мастер песочной анимации Лилия Чистина.

Гала-концерт начнется в 20:00.

Узнать более подробную информацию о культурном мероприятии, а также купить билеты можно по ссылке.