РИАМО – 9 сен. Из-за презентации новых автобусов и электробусов ГУП «Мосгортранс» в столице будут временно перекрывать движение, изменения начнут действовать 13 сентября, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«Участок 1: улица Маши Порываевой от Каланчевской улицы до Докучаева переулка. Участок 2: проспект Академика Сахарова от Докучаева переулка до улицы Садовая-Спасская. Участок 3: проспект Академика Сахарова от пересечения с улицей Садовая-Спасская до пересечения со Сретенским собором», – отмечается в сообщении.

В материале добавляется, что ограничения начнут действовать с 23:00 13 сентября и продлятся до 20:00 15 сентября.

«Особенности: полное перекрытие», – уточняется в сообщении.