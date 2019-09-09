РИАМО – 9 сен. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области завершил проверку хода строительства второй очереди клинического госпиталя «Лапино», медучреждение возводится в деревне Лапино Одинцовского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Застройщиком объекта выступает ООО «Хавен».

«Начальником Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артуром Гарибяном отмечено, что в рамках второй очереди возводится хирургический корпус переменной этажности (2-7), площадью 18,4 тысячи квадратных метров и пятиэтажная надземная автостоянка с эксплуатируемой кровлей площадью 11,2 тысячи квадратных метров», – отмечается в сообщении.

По словам Гарибяна, в настоящее время ведутся работы по устройству внутренних перегородок и фасадов здания, а также монтаж внутренних и наружных инженерных сетей.

Он также добавил, что строительство объектов ведется в соответствии с графиком, нарушений в ходе проверки зафиксировано не было.

Застройщик планирует завершить строительство хирургического корпуса и паркинга в третьем квартале 2020 года.