РИАМО - 9 сен. Суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей собственнику земельного участка в Истре за повторное невыполнение предписания управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ведомством в конце апреля 2019 года была проведена проверка по исполнению требований ранее выданного предписания в отношении ООО «Покровское», собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 225,1 гектара, расположенного в городском округе Истра.

«В результате проверки было выявлено, что предписание управления в установленный срок не исполнено. Собственником не выполнены мероприятия по устранению зарастания участка сорной и древесно-кустарниковой растительностью, а также по зачистке земельного участка от перекрытия древесными отходами», – отмечается в сообщении.

За повторное в течение года невыполнение в срок предписания управлением в отношении ООО «Покровское» был составлен протокол об административном правонарушении и материалы административного дела направлены в судебный участок №191 района Фили–Давыдково Москвы для принятия решения.

В августе 2019 года решением мирового суда ООО «Покровское» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 200 тысяч рублей.