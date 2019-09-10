В начале сентября стартовала ежегодная всероссийская вакцинация против эпидемии гриппа, в рамках которой можно привиться бесплатно. В этом году в России в группах риска будут использовать новую четырехвалентную вакцину. О том, какие штаммы вируса будут циркулировать в эпидсезоне 2019-2020, когда может начаться эпидемия, в чем особенность новой вакцины, и обязательно ли делать прививку от гриппа, РИАМО рассказали в НИИ гриппа.

Зачем нужна вакцинация

© официальный сайт мэра Москвы

По данным Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от гриппа умирает около 650 тысяч человек. При этом вакцинация уже продлила людям жизнь на 30 лет и является наилучшей профилактикой против гриппа: помогает уменьшить заболеваемость населения, количество осложнений после болезни, а также возможность летального исхода, отмечает ВОЗ.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, вакцинация в России началась 23 года назад – в 1996 году, и с этого момента заболеваемость гриппом в нашей стране упала почти в 200 раз.

Так, по данным управления Роспотребнадзора по Московской области, в прошлом году в Подмосковье было привито от гриппа рекордное число жителей – более 3,5 миллионов человек (48,5%). В итоге за эпидсезон 2018-2019 годов в медучреждения региона поступило около 1,4 миллиона обращений по поводу заболеваний ОРВИ и гриппом, что почти на 10% меньше, чем в сезоне 2017-2018 годов.

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Новый сезон – новая вакцина

Эффективность вакцины от гриппа зависит от того, насколько вирусы, которые циркулируют в среде, совпадают с теми, которые содержатся в вакцине.

Вирусы гриппа постоянно мутируют, поэтому специалисты ВОЗ совместно со специальными центрами проводят мониторинг вирусов и два раза в год обновляют состав вакцин. Благодаря этому вирусы подробно изучаются в лабораторных условиях. Группа ученых анализирует все представленные штаммы, чтобы рекомендовать для составления вакцин самые распространенные.

Так, в 2019 году по данным ВОЗ, в Европейском регионе было изучено 360 тысяч образцов и обнаружено 57 тысяч вирусов гриппа. После всех наблюдений ВОЗ выдает свои рекомендации к составу вакцины – трехвалентной или четырехвалентной.

Трехвалентные вакцины нацелены на три наиболее распространенных вируса заболевания. Обычно это два вируса группы А и один вирус группы В. Начиная с 2013 года, ВОЗ советует вводить четырехвалентные вакцины, которые эффективны против четырех вирусов гриппа. В их состав вводится еще один тип вируса группы В.

В России в настоящее время зарегистрировано две четырехвалентные вакцины, и проводятся клинические исследования еще как минимум двух. Состав вакцин на предстоящий эпидемический сезон 2019-2020 полностью соответствует рекомендациям ВОЗ. В России планируется полностью перейти на новые препараты до 2023 года.

В этом сезоне предполагается применение новых 4-валентных вакцин только в группах риска – среди работников образования, здравоохранения, транспорта и силовых структур.

Все другие группы населения пока будут пользоваться трехвалентной вакциной, которая тоже рекомендована к использованию.

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Доминирующий вирус

Вирус гриппа представлен четырьмя группами: А, В, С, D. При этом у человека заболевание вызывают только первые две группы – А и В. Они же вызывают сезонные эпидемии заболевания.

Совещание ВОЗ по составу противогриппозных вакцин для использования в северном полушарии в сезон гриппа 2019-2020 состоялось в феврале этого года в Пекине.

Вирус, подобный A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09, входящий в состав противогриппозных вакцин для использования в сезон гриппа 2018-2019 гг., был заменен на вирус, подобный A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, который сейчас «является доминирующим вирусом гриппа во всем мире», отмечается на сайте ВОЗ.

Как объясняет кандидат медицинских наук, начальник ФГБУ «НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева» Минздрава РФ Игорь Никоноров, свое имя вирус получает по географическому происхождению штамма.

«В этом году в окончательный состав вакцины вошли вирусы типа А: вирус, подобный A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09, вирус, подобный A/Kansas/14/2017 (Н3N2), а также вирусы типа В двух генетических линий: вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87) и вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata/16/88), - рассказал Никоноров РИАМО.

По его словам, первые три штамма содержатся в трехвалентных вакцинах, а четвертый вакцинный штамм входит в состав четырехвалентной вакцины.

В этом году четырехвалентная вакцина будет использоваться в группах риска.

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Группы риска

Начальник НИИ гриппа Игорь Никоноров разделяет мнение ВОЗ о том, что вакцинация является наиболее эффективным способом профилактики тяжелых осложнений гриппа.

По его словам, пенсионеры являются одной из основных групп риска во многих странах, так как у них заболеваемость гриппом часто приводит к тяжелым осложнениям и преждевременной смерти. С 2014 года в группу риска включены беременные женщины и призывники.

«Настоятельно рекомендуется прививаться от гриппа и лицам молодого возраста у которых зачастую грипп развивается в тяжелой или гипертоксической форме», - подчеркнул глава НИИ гриппа.

По его словам, в северном полушарии подъем заболеваемости гриппом начинается обычно с ноября – декабря текущего года с высоким уровнем заболеваемости до марта – апреля следующего года.

«Если человек не привился от гриппа, то он, скорее всего, тяжело заболеет, встретившись с источником заболевания. Правда, и вакцина не гарантирует того, что привитый человек не заболеет, но инфекция будет протекать в легкой форме, без осложнений и с коротким периодом восстановления после болезни», - отмечает эксперт.



По информации Роспотребнадзора, в этом сезоне планируется привить не менее 45% населения России. Особое внимание будет уделено группам риска: маленьким детям от полугода, школьникам и студентам, беременным женщинам, людям с хроническими заболеваниями, людям старше 60 лет, медработникам и призывникам (в этой категории будет привито не менее 75%).

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Где сделать прививку

Пока идет вакцинация, до декабря 2019 года, привиться против гриппа в Московском регионе можно бесплатно. В любой поликлинике прививку сделают после обращения к терапевту.

Помимо поликлиник, в Москве будут работать 65 пунктов мобильной вакцинации: 31 пункт будет работать около станций метро, три – около станций Московского центрального кольца (МЦК) и один – около железнодорожной платформы Крюково в Зеленограде.

Прививку можно будет сделать и в нескольких центрах «Мои документы», а также в павильонах «Здоровая Москва», которые открыты в столичных парках. Вся процедура будет занимать не более 15 минут, с собой нужно иметь только паспорт.

К вакцинации есть временные и абсолютные противопоказания. К абсолютным относится аллергия на куриный белок, а также сильная реакция на прививку, которая отмечалась у пациента ранее, например, температура выше 40 градусов, отек в месте укола, судороги и анафилактический шок.

Кроме того, прививку от гриппа нельзя делать, если у вас есть температура или какое-либо заболевание в острой форме, а также обострение хронических заболеваний. В любом случае необходима консультация с лечащим врачом.

Врачи говорят, что, помимо вакцины, в экстренных случаях в очагах гриппа можно провести профилактику с помощью противовирусных препаратов, но эффективность зависит от индивидуальных особенностей и типа воздействия препарата.

ВОЗ советует соблюдать меры индивидуальной защиты в период распространения вируса: регулярное мытье рук, респираторная гигиена, изоляция и предотвращение контактов с людьми, которые чувствуют себя нездоровыми.

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