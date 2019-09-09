РИАМО - 9 сен. На территории Подмосковья эксплуатируется 18 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, реализация природного газа осуществляется на восьми станциях, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Реализация компримированного природного газа (КПГ) осуществляется на восьми станциях в следующих муниципальных образованиях: городской округ Красногорск, городской округ Химки, Коломенский городской округ, городской округ Орехово-Зуево, Сергиево-Посадский городской округ, городской округ Серпухов — ФГУП «Мосавтогаз»; Ленинский городской округ, поселок Развилка — ООО «Газпром газомоторное топливо»; городской округ Балашиха, автодорога М-7 «Волга», ООО «Торговый дом «Нефтьмагистраль», - говорится в сообщении.

Кроме того, на основании ходатайства ООО «РН ГТК» в Подмосковье прорабатывается вопрос о предоставлении земельных участков в городских округах Егорьевск и Богородский для строительства автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

«Также АО «РН-Москва» рассматривает возможность размещения четырех модулей для заправки автотранспортных средств компримированным природным газом на территории действующих автозаправочных комплексов», - добавляется в материале.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время на территории Московской области отсутствует дефицит моторного топлива и объектов заправочной инфраструктуры. Обеспечение транспортных средств моторным топливом осуществляется в штатном режиме и в полном объеме.