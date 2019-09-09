РИАМО - 9 сен. Верховный суд РФ на заседании в понедельник отказал в апелляции и признал законным ранее вынесенный приговор пятерым членам банды GTA, осужденным за убийства на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах, сообщает ТАСС.

«Приговор оставить без изменений, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - огласил решение судья.

Таким образом, принятый ранее приговор о пожизненном заключении пяти членов организованной преступной группы вступил в силу.

«Бандой ГТА» в СМИ называли ОПГ, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. Это отсылка к популярной компьютерной игре Grand Theft Auto (GTA), где персонажи отличались особой жестокостью при совершении различных преступлений.

В банде состояли порядка 15 выходцев из Средней Азии, на их счету полтора десятка разбойных нападений, убийство 17 человек и покушение еще на двух. Нападения совершали на автомагистралях региона. Бандиты убивали своих жертв и забирали их имущество. Преступников задержали в ноябре 2014 года, при этом предполагаемый лидер банды Ибайдулло Субханов оказал сопротивление и был убит.

Судебный процесс по делу банды GTA длился около двух лет. А 1 августа 2017 года члены ОПГ устроили перестрелку с силовиками прямо в здании Мособлсуда, куда их доставили на очередное заседание. Троих преступников бойцы Росгвардии застрелили на месте, еще один умер в больнице.