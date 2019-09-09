РИАМО - 9 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля, который соединит станции «Карамышевская» и «Мневники» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, на данном участке работу ведет тоннелепроходческий комплекс «Лилия», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Главная стройка метро — возведение Большой кольцевой линии — находится в самом разгаре, на строительстве работают сразу 14 проходческих щитов, один из них сегодня начинает проходку тоннеля между станциями «Карамышевская» и «Мневники», расположенными в Мневниковской пойме», - сказал Собянин.

Он также подчеркнул, что эти станции смогут обеспечить доступом к метрополитену этот сравнительно изолированный район будет полностью обеспечен метро. При этом, по словам Собянина, одними из первых пассажиров новых станций станут жители домов, которые построят по программе реновации у «Карамышевской».

Комплекс «Лилия» диаметром 10 метров, который был разработан в 2015 году в Германии и работал на Некрасовской линии метро, теперь совершает проходку тоннеля протяженностью около километра от «Карамышевской» до «Мневников» на глубине около 30 метров.

Планируется, что «Лилия» достигнет котлована, вырытого под станцию «Мневники», в январе 2020 года. После этого комплекс продолжит работу и проложит еще около 2,2 километра тоннеля от «Мневников» до станции «Можайская».

На данный момент на месте «Кармышевской» ведется разработка грунта, а также обустройство каркасных конструкций. Это станция мелкого заложения, ее возводят на глубине всего около 25 метров, у нее будет два подземных вестибюля. В будущем на ее базе могут создать полноценный транспортно-пересадочный узел, которым смогут пользоваться до 70 тысяч пассажиров в день.

Проект Большой кольцевой линии — ключевой в программе развития столичной подземки. Протяженность нового кольца будет достигать 70 километров, на нем расположится 31 станция. Сегодня на всех участках БКЛ ведутся работы по проектированию и строительству.