РИАМО - 9 сен. Колл-центр по родовспоможению «Стань мамой в Подмосковье» запустили в регионе, операторы центра готовы ответить на все актуальные вопросы по родовспоможению, а также помогут с насущными проблемами, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Операторы готовы рассказать о необходимых документах, получении подарочного набора «Я родился в Подмосковье» и комплексной услуге, записать на прием к специалисту, который сможет проконсультировать по всем интересующим вопросам», - сказала министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

Обратиться в единый колл-центр можно бесплатно по телефону: 8 (800) 550-30-03. Центр работает каждый день. Звонить можно с 08:00 до 20:00.