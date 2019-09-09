РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 9 сен. В подмосковном Дзержинском 10 сентября пройдет встреча с писательницей Татьяной Гармаш-Роффе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации Дзержинского.

«10 сентября в библиотеке Дзержинского пройдет встреча с писательницей, мастером остросюжетных романов Татьяной Гармаш-Роффе», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Томилинская, дом 20А. Начало в в 16:00.

Писательница Татьяна Гармаш-Роффе работает в жанре психологического детектива. Первые свои книги выпускала под псевдонимом Татьяна Светлова. Первая ее книга вышла в 1999 году под названием «Тайна моего отражения».