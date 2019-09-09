РИАМО - 9 сен. Электронный аукцион по продаже трех зданий Центрального телеграфа в столице признан несостоявшимся, так как заявку подал только один участник, следует из документов, размещенных на сайте организатора торгов «Сбербанк-АСТ».

«Аукцион <…> признан несостоявшимся. Согласно документации, в случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска только одного участника <…> продавец имущества и единственный участник вправе заключить договор купли-продажи по начальной цене лота 3,5 миллиарда рублей в том числе НДС 20%», - говорится в протоколе.

Речь идет о зданиях телеграфа, расположенных по адресам: улица Тверская, дом 7 и переулок Никитский, дом 7, строение 2. Их общая площадь составляет 37,6 тысячи квадратных метров.

Начальная цена лота была 3,5 миллиарда рублей.