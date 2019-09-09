РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 9 сен. В понедельник вечером на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной более пяти километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет пять километров. Пробка начинается на Октябрьском проспекте около дома №42/1 и продолжается до пересечения с Кофейным проездом. Этот участок можно проехать за 29 минут. Без пробок путь занимает 6 минут.

Также пробки образовались на Рязанском, Новорязанском и Егорьевском шоссе. Заторы есть и на улицах Строителей, Мира, Больничном проезде. Кроме того, осложнения дорожной ситуации наблюдаются на улицах Куракинская, Волковская, Комсомольском проспекте.