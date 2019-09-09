РИАМО – 9 сен. Объявлен аукцион на возведение новой школы в Наро-Фоминском городском округе, ее построят на улице Калинина, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В Единой информационной системе закупок опубликовано извещение о проведении электронного аукциона на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Общеобразовательная школа на 825 мест». Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2020 году», – рассказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

В школе будет весь набор помещений, которые необходимы образовательному учреждению в соответствии с действующими стандартами. Это обеспечено технологическими решениями проекта.