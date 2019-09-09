РИАМО - 9 сен. В Можайском округе на СВХ ООО «Логистический Центр «Западные Ворота» приостановили оформление лошади из Узбекистана из-за проблем с ветеринарными документами, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

«При проведении ветеринарного контроля установлено, что в ветеринарном свидетельстве не указано время нахождения лошади в Республике Узбекистан, а также номер и дата товаросопроводительного документа; количество указанных в ветеринарно-сопроводительных документах исследований не соответствует Единым ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, предъявляемым к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору)», - поясняется в материале.

Также при пересечении границы ЕАЭС не внесена учетная запись в АС «Аргус», что не позволяет провести оформление в ФГИС «Меркурий».

Животное оформлено после предоставления правильно оформленного ветеринарного свидетельства Республики Узбекистан и внесения информации в АС «Аргус».