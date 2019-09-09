РИАМО - 9 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства отметил высокий уровень организации муниципальных выборов, которые прошли 8 сентября, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

На выборах на территории региона работало более 1,5 тысяч участковых избирательных комиссий. В обеспечении безопасности были задействованы свыше 6 тысяч сотрудников полиции, а также частные охранные предприятия, кинологи и дружинники.

«Поздравляю коллег-губернаторов с переизбранием и тех, кто впервые в ряде регионов баллотировался, - достойно прошли эту тяжелую избирательную кампанию и вышли победителями. В Подмосковье в единый день голосования прошли выборы в 31 муниципальном образовании. У нас хорошая явка именно для этого уровня выборов», - сказал Воробьев.

Он добавил, что все прошло открыто, прозрачно, без замечаний, работа подмосковной избирательной комиссии была оценена высоко.

«Хочу поблагодарить наблюдателей, жителей, которые в солнечный воскресный день пришли и выполнили свой гражданский долг», - подчеркнул губернатор.

Явка на муниципальных выборах составила 23,63%, свои голоса отдали почти 483 тысячи избирателей. За ходом голосования следили порядка 6 тысяч наблюдателей от кандидатов, политических партий, Общественной палаты Московской области, регионального Совета по правам человека, мониторинговой группы Совета по правам человека при президенте РФ, общественных организаций и СМИ.

На совещании также обсуждался ряд рабочих вопросов, касающихся строительства и ремонта дорог, благоустройства общественных пространств.