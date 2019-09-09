РИАМО - 9 сен. Полиция разыскивает преступника, который украл у мужчины в Одинцовском округе дорогостоящий автомобиль, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«8 сентября утром в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1950 года рождения с заявлением о том, что с его участка в СНТ «Кадр» в Одинцовском округе неизвестный похитил автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,3 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.