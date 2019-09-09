РИАМО - 9 сен. Мужчину госпитализировали в больницу из СНТ «Кудрявцево» в Коломенском округе после ссоры с сожительницей, подозреваемую задержали, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Накануне утром в деревне Кудрявцево Коломенского округа в СНТ «Кудрявцево» из дома бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением доставлен и госпитализирован мужчина 1988 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлена и доставлена в отделение полиции сожительница пострадавшего 1993 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана.