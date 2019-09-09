РИАМО - 9 сен. В Подольске задержали 36-летнего мужчину, который является гражданином одной из стран ближнего зарубежья, его подозревают в совершения развратных действий в отношении трех малолетних девочек, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«В ходе предварительного следствия установлено, что 5 сентября 2019 года мужчина, находясь на одной из улиц в городе Подольске, продемонстрировал трем школьницам на своем мобильном телефоне фото порнографического характера», - отмечается в материале.

Сейчас мужчина находится под стражей, в отношении него заведено уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия». Расследование продолжается, правоохранители проводят целый комплекс мероприятий, чтобы закрепить доказательную базу.

Однако, как уточняется в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью, подозреваемый в ходе допроса уже признал свою вину.