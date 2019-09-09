РИАМО - 9 сен. Пользователи YouTube обрушились с критикой на рэперов Тимати и Гуфа за новый клип «Москва», в котором исполнители признаются, что не ходят на митинги и «не втирают дичь», а также готовы «хлопнуть» бургер за здоровье мэра Сергея Собянина.

Клип «Москва» появился на YouTube 7 сентября и попал во вкладку «В тренде». В ролике показывают знаковые места столицы, а рэперы рассказывают о жизни в Москве и поздравляют ее с днем рождения. На данный момент ролик посмотрели почти 3 миллиона раз. Видео собрало 59 тысяч лайков и 968 тысяч дизлайков. Пользователи упрекнули Тимати и Гуфа в продажности и «лакействе».

«Раз они побили мировой рекорд зашквара, предлагаю им устроить мировой рекорд дизлайков на YouTube!» - прокомментировал Santer.

Многие пользователи отметили, что специально искали этот клип, чтобы поставить ему дизлайк.

«Поставить дизлайк на это видео - это мой гражданский долг», - добавил Zaur Agnaev.

Кроме того, некоторые пользователи призвал всех бойкотировать бургерные, принадлежащие Тимати, а также отписаться от рэперов в соцсетях.

Пользовательница Ksanka Vlog добавила, что Тимати и Гуф уже никогда «не отмоются».

«Теперь я знаю, как звучит творческий суицид», - резюмировал Space Adventurer.