РИАМО - 9 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял пятое место в медиарейтинге глав регионов Российской Федерации по итогам августа 2019 года, рейтинг был построен на основе базы СМИ, включающей более 52 тысяч источников, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Воробьев занял пятое место в рейтинге. В топ-5 также вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Алексей Текслер (Челябинская область) и Радий Хабиров (Башкортостан).

Также губернатор Московской области занял второе место в медиарейтинге глав ЦФО. В топ-5 вошли Сергей Собянин (Москва), Игорь Руденя (Тверская область), Игорь Артамнонов (Липецкая область) и Алексей Дюмин (Тульская область).

В августе СМИ писали, что Воробьев выразил благодарность пилотам, которые успешно посадили самолет в кукурузном поле и спасли жизни более 200 пассажиров. В Подмосковье по поручению губернатора был организован вывоз пассажиров на автобусах в аэропорт, где для них организовали питание и размещение.

Также СМИ сообщали, что премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с губернатором Московской области обсудил развитие инфраструктуры системы образования региона. Помимо этого, Воробьев побывал на авиасалоне МАКС-2019, он рассказал о своих впечатлениях от мероприятия и о перспективах авиационной отрасли в Подмосковье.

Всероссийский сырный фестиваль стартовал в Истре при поддержке губернатора, на фестивале Воробьев обсудил с фермерами развитие сырной отрасли.

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 52 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Основной для построения рейтинга стал медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг компании, бренда или персоны. Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.