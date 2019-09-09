РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 сен. В Подольске сотрудники ГИБДД до 15 сентября проверят водителей грузовиков на соблюдение режима труда и отдыха, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

С начала года на территории Московской области произошло около 370 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием водителей грузового и пассажирского транспорта. При этом, в каждом третьем ДТП был нарушен режим труда и отдыха со стороны водителей из-за отсутствия должного контроля со стороны должностных и юридических лиц автотранспортных предприятий.

«В целях снижения аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактики нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроля оснащения транспортных средств тахографами, в период с 9 по 15 сентября 2019 года на территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводит целевое профилактическое мероприятие «Тахограф», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД будут проверять водителей грузового транспорта на соблюдение режима труда и отдыха, а также на соблюдение требований ПДД.