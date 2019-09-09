РИАМО - 9 сен. Накануне в Одинцове на восьми площадках прошли соревнования фестиваля волейбола, который собрал 32 юношеские команды из 16 общеобразовательных школ городского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителей турнира определяли сразу в двух возрастных категориях – 2005 и 2006 годы рождения. И в обеих категориях победу одержали ребята из Одинцовской лингвистической гимназии.

«Фестиваль волейбола в Одинцове прошел в рамках программы «Спорт – норма жизни», призванного популяризировать занятия спортом у максимально широкого круга населения. На это событие в Одинцове съехались более 30 спортивных коллективов учащихся 6-7 классов, показавших высокое мастерство игры», - рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он также отметил, что для юных спортсменов стало стимулом участие профессиональных игроков клубов «Искра» и «Заречье Одинцово» в составе каждой из команд.

Командам победителям вручили кубки, а остальным игрокам — медали «За участие». Кроме того, всем спортсменам, выступившим на фестивале, подарили семейные абонементы на посещение матчей чемпионата России с участием команд «Искра» и «Заречье Одинцово».

«Кроме этих соревнований был организован любительский турнир для взрослых, в котором сразились семь команд. Можно с полной уверенностью сказать, что в эти выходные в Одинцове состоялся настоящий праздник волейбола. Надеемся, что впоследствии подобные мероприятия станут традиционными на территории нашего региона», - подчеркнул Терюшков.

В рамках фестиваля волейбола также были организованы развлекательные площадки, а также прошел флешмобе. Кроме того, у участников мероприятия была возможность попробовать себя в точности удара по волейбольному мячу, высоте прыжка, а также посоревноваться на волейбольных аттракционах.