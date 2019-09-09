РИАМО - 9 сен. Следственный комитет начал проверку сюжета СМИ, согласно которому десятки семей города Красноармейск в Пушкинском округе, прописанных в аварийном и уничтоженном пожаром общежитии, не переселили в новое жилье вопреки обещаниям администрации города, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Московской области.

Сюжет о нарушении прав граждан вышел 9 сентября в эфире одного из федеральных телеканалов. По данным СМИ, это общежитие признали аварийным еще 15 лет назад, в нем уже обрушился потолок и отсутствуют коммуникации. Эти условия вынудили жильцов снять себе другую жилплощадь. Администрация Красноармейска назначила переселение граждан на 2018 год, но сроки отодвинули на более позднее время.

«По данному сообщению СМИ следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — отмечается в материале.

Во время проверки специалисты дадут правовую оценку всем обстоятельствам, о которых говорится в сюжете телеканала. Когда мониторинг закончится, будет принято процессуальное решение.