РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 9 сен. В микрорайоне Климовск Подольска представители администрации округа и ГИБДД обязали собственников двух предприятий отремонтировать подъездные пути к их объектам, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В понедельник в микрорайоне Климовск Подольска представители администрации округа и ГИБДД провели комиссионное обследование примыканий и подъездных путей к АЗС «Газпромнефть» и заводу по изготовлению дверей «Легран». Поводом для проверки послужило ненормативное состояние дорожного покрытия, прилегающей территории, а также нежелание приводить территорию в нормативное состояние.

«По результатам осмотра были выявлены недостатки в содержании подъездных путей, некорректная установка дорожных знаков, накрененные опоры освещения. По итогам осмотра собственникам указанных объектов будут направлены протоколы с требованием устранения недостатков в установленный законом срок», – говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе проверки участники выявили ненормативное содержание территории под опорой линии электропередач.