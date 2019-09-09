РИАМО - 9 сен. Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области с начала 2019 года помогли разрешить более 136,5 тысяч жалоб граждан, которые поступили на портал «Добродел», всего по подкатегориям ведомства с начала года поступило более 269 тысяч жалоб, говорится в сообщении пресс-службы Госадмтехнадзора Московской области.

«С начала года наибольшее количество вопросов было решено по итогам действий инспекторов Госадмтехнадзора в городском округе Люберцы – 8390 жалоб. На втором месте – городской округ Балашиха – удовлетворено 7760 жалоб населения, в Красногорске – 7238 обращений», - рассказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он также отметил, что довольно много жалоб было рассмотрено и разрешено в Одинцовском городском округе (более почти 7 тысяч), а также в Подольске (более 6 тысяч), Долгопрудном и Химках (более 5 тысяч в каждом муниципалитете). Чуть меньше 5 тысяч обращений помогли решить инспекторы Госадмтехнадзора в Раменском городском округе.

«Всего по подкатегориям Госадмтехнадзора с начала 2019 года в «Добродел» поступило более 269 тысяч жалоб. Решение каждого вопроса находится на контроле инспекторов Госадмтехнадзора», - заключил Баженов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году. Его главная цель — обратная связь с жителями муниципалитетов Московской области и оперативное решение проблем на местах.