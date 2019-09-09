РИАМО - 9 сен. Врачи из столичной больницы имени Вересаева спасли жизнь 67-летнему мужчине с разрывом аневризмы брюшной аорты, который приводит 90% пациентов к смерти из-за обильного кровотечения, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения города Москвы.

Мужчину привезли в медицинское учреждение без сознания, в состоянии геморрагического шока, и сразу отправили в реанимацию. Ему оперативно провели необходимую диагностику. Ситуацию очень усложняло то, что в анамнезе у пациента была операция на желчный перитонит, а также у него работала только одна почка, так что хирургическое вмешательство необходимо было проводить в условиях тяжелого спаечного процесса.

«Благодаря слаженным действиям мультидисциплинарной врачебной бригады – хирургов, анестезиологов и врача-трансфузиолога – операция прошла успешно. Заведующий отделением сосудистой хирургии больницы Вересаева, доктор медицинских наук, профессор Феликс Хамитов выполнил резекцию аневризмы и протезирование аорты», — отмечается в материале.

Сам Хамитов отметил, что положительный исход операции удался благодаря стопроцентному выполнению всех необходимых процедур.

«Не могло быть ни одного отступления от протокола ведения таких больных хирургом, анестезиологом, трансфузиологом и в послеоперационном периоде – реаниматологом», — подчеркнул он.

Когда операцию завершили, мужчину подключили к аппарату искусственной почки.

Благодаря многосторонней усиленной терапии пациент начал приходить в удовлетворительное состояние, на восьмые сутки после операции был переведен в отделение сосудистой хирургии и затем выписан в удовлетворительном состоянии.