РИАМО - 9 сен. Завершился капитальный ремонт участка дороги Кашира – Серебряные Пруды – Узловая, который идет через село Аннино, работы здесь начались еще в марте прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Протяженность ремонтируемого участка составила 1,2 километра. Он был включен в программу капремонта дорог из-за того, что на нем просели водопропускная труба и дорожное полотно.

«В рамках ремонта были выполнены работы по переустройству покрытия, водопропускной трубы, линии наружного освещения, устройству ливневой канализации и локальных очистных сооружений, установке знаков, металлического барьерного ограждения, светофорных объектов и нанесению горизонтальной дорожной разметки», - говорится в сообщении.

Каждый день по этой дороге проезжает более 4,5 тысяч машин. Она является одной из основных трасс, соединяющих Московскую и Тульскую области.

Это не единственная дорога, которую отремонтировали в городском округе Серебряные Пруды. Всего ремонтные работы прошли на 14 трассах, общая протяженность которых составила более 27 километров. Из них 11 дорог являются региональными (протяженность свыше 25 километров), а еще три муниципальными (длиной порядка двух километров).

Кроме того, дорожники заменили асфальтобетонное покрытие на территории Серебряно-Прудской центральной районной больницы.