РИАМО - 9 сен. Гостям выставки «Отдых Leisure» в столичном центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» представят информацию по агротуризму, новым туристическим маршрутам и событийным мероприятиям в Московской области, сообщается на сайте выставки.

«Консолидированный стенд Подмосковья на выставке «Отдых Leisure» предполагает комплексную демонстрацию туристского потенциала региона. Гостям представят информацию по агротуризму, новым туристическим маршрутам, расскажут о событийных мероприятиях в Московской области», - говорится в сообщении.

Среди участников: сыроварня «Русский пармезан», музей «Новый Иерусалим», Коломенская пастила, интерактивный музей «Вкусная лаборатория», хаскидеревня «Рузская Аляска», агропарк «Агилада», Клинская елочная игрушка (Елочка), Гжель и другие.

10 сентября с 12:00 до 14:00 в церемонии открытия выставки и пленарной сессии «Новый взгляд на туристическую индустрию» примет участие руководитель комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Наталья Галкина.

«Редкой красоты места, природа, музеи и усадьбы, экофермы — с каждым годом поводов отправиться в Подмосковье становиться все больше, что способствует и развитию бизнеса в регионе. Наша задача — объяснить потенциальным туристам, чем им заняться в Московской области», — отметила Галкина.

«Отдых Leisure» — ведущая международная осенняя туристическая выставка в России и странах СНГ. Здесь встречаются профессионалы — ведущие операторы, турагентства, национальные офисы и администрации по туризму, отельеры, страховые компании и системы бронирования.

Выставка пройдет с 10 по 12 сентября в ЦВК «Экспоцентр» (станция метро «Выставочная»).